Carlos faz 70 anos e há duas fotos da família real para celebrar

O príncipe Carlos faz esta quarta-feira, 14 de novembro, 70 anos. Para assinalar a data, a Clarence House, residência oficial de Carlos e de Camilla, divulgou duas fotografias do príncipe com a família: a mulher, os dois filhos, William e Harry, e as noras, Kate Middleton e Meghan Markle. No retrato estão também os netos de Carlos, os três filhos dos duques de Cambridge.

Por ocasião do 70.º aniversário do príncipe, Carlos e Camilla marcarão presença numa festa para celebrar os exemplos de outras 70 pessoas que também completam os 70 anos em 2018, indica a BBC. E pelas 13:00, na Torre de Londres, o herdeiro do trono britânico será celebrado com salvas de tiros, soando em simultâneo os sinos da abadia de Westminster.

Nas redes sociais, a Clarence House partilhou ainda uma mensagem de parabéns ao príncipe, com uma montagem de fotografias de várias décadas, mostrando-o em várias ocasiões: a praticar desportos, com a família ou no cumprimento dos deveres reais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já o Palácio de Buckingham divulgou 70 factos sobre Carlos para assinalar a data. Ficou a saber-se, entre outras curiosidades, que o príncipe herdeiro não almoça, que gosta de pintar e já teve um quadro em exposição que foi submetido de forma anónima, ou mesmo que Carlos foi o primeiro herdeiro ao trono britânico a licenciar-se: estudou arqueologia e antropologia no primeiro ano na universidade de Cambridge, mas acabou por se formar em história.