Caravana de migrantes a caminho dos EUA. Trump ameaça fechar fronteira

O presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou hoje encerrar a fronteira com o México, caso este país não trave a caravana de mais de três mil migrantes que deixou as Honduras no sábado com a intenção de chegar até aos EUA.

"Estou a ver o assalto liderado pelo Partido Democrático (porque eles querem as fronteiras abertas e as atuais leis fracas) ao nosso país pela Guatemala, Honduras e El Salvador, cujos líderes estão a fazer muito pouco para travar o grande fluxo de pessoas, incluindo muitos criminosos, de entrar no México para os EUA", escreveu Trump na primeira de três mensagens partilhadas no Twitter.

"Além de parar todos os pagamentos a esses países, que parecem não ter quase nenhum controlo sobre a sua população, eu tenho, no mais forte dos termos, de pedir ao México que pare esta investida - e se for incapaz de o fazer eu vou chamar os militares norte-americanos e fechar a nossa fronteira sul", indicou na segunda mensagem.

"O ataque à fronteira sul do nosso país, incluindo os elementos criminosos e drogas que estão a entrar, é muito mais importante para mim, enquanto presidente, do que o comércio ou a USMCA [o novo acordo comercial assinado entre EUA, México e Canadá, que substitui o Nafta). Espero que o México pare esta investida na sua fronteira norte. A culpa é de todos os democratas por causa das leis fracas", concluiu o presidente.

Cerca de 300 hondurenhos deixaram na quarta-feira as Honduras, cruzando para El Salvador o posto fronteiriço de El Amatillo. É o segundo grupo de migrantes a deixar o país, estimando-se que outras três mil pessoas tenham partido no sábado (estão atualmente a atravessar a Guatemala) de San Pedro Sula.

Segundo disse à imprensa um comissário da polícia, as autoridades hondurenhas pediram ao segundo grupo de migrantes para "desistirem" da sua pretensão de abandonar o país com a ideia de ir para os EUA, mas sem êxito.

Perante isso, o Governo de Tegucigalpa está a coordenar-se com El Salvador para que as respetivas autoridades deem todo o apoio aos imigrantes hondurenhos de passagem por aquele país, referiu ainda o comissário.

A nova caravana tenciona atravessar El Salvador e, a seguir, a Guatemala, até chegar à fronteira entre o México e os EUA. "Vamos em busca da facilidade de emprego, já que aqui não conseguimos arranjar um, vamos em busca de uma ajuda para a nossa família", disse um dos participantes.

Os migrantes, na maioria homens e mulheres, decidiram iniciar a viagem com destino aos EUA um dia depois de Trump ter ameaçado retirar "de imediato" a ajuda que concede a Tegucigalpa se a primeira caravana de hondurenhos - cerca de três mil pessoas, segundo a ONU - não parar antes de chegar ao seu país.

Em abril, outra caravana foi travada (temporariamente) à chegada aos EUA.