Caravana de deputados venezuelanos foi atacada

Imagem publicada nas redes sociais do autocarro atingido

Guaidó aguarda caravana de deputados junto a fronteira com Colômbia

Guarda Nacional bloqueia caravana de deputados a caminho da fronteira com Colômbia

Guaidó ordena que se mantenha aberta a fronteira com o Brasil

Os autocarros que transportavam deputados venezuelanos para a cidade de San Cristóbal Táchira foram atacados com pedras grandes, numa autoestrada, na região de Guanare, no Estado Portuguesa, denunciaram parlamentares que se deslocam na caravana, através das redes sociais.

Segundo uma publicação no Twitter da Assembleia Nacional - cujo presidente, Juan Guaidó, se autoproclamou presidente interino -, um dos objetos que atingiu os autocarros feriu com gravidade um dos motoristas. A deputada Mariela Magallanes adiantou que ficaram feridos os dois, que já teriam sido levados para o hospital.

Os deputados partiram de Caracas, capital do país, com destino ao Estado de Táchira, na fronteira com a Colômbia, para liderar a entrada de ajuda humanitária que se acumula na cidade colombiana de Cúcuta e que servirá para aliviar a crise que o país enfrenta.

"Não sabemos quem era", disse Mariela Magallanes no Twitter, "mas sabemos que é com intenção de impedir-nos que cheguemos".