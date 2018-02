A folia carnavalesca chega este fim de semana a todo o país. Um grande número de festas é inspirado nos ritmos do outro lado do Atlântico. O DN foi ao encontro de alguns brasileiros que vivem em Portugal, mas não se conseguiram separar do seu Carnaval e nem o frio os intimida. Para quase todos foi com surpresa que descobriram as tradições sambistas do nosso Carnaval. Em Lisboa, comunidade começa a criar tradições, como os blocos que saem à rua

