Conferência de imprensa onde foi anunciada a detenção do líder dos Zetas, que é mostrado em foto

O principal responsável de um dos mais poderosos e brutais cartéis do narcotráfico foi detido na capital, anunciaram as autoridades mexicanas.

O máximo responsável dos Zetas e ex-dirigente das operações do cartel no sudeste do México foi detido nesta sexta-feira num subúrbio da capital conhecido pelos seus restaurantes e bares.

José Maria Guízar Valencia, conhecido como "Z-43", tem dupla nacionalidade, mexicana e americana, sendo procurado nos Estados Unidos, onde é oferecida uma recompensa de cinco milhões de dólares. Segundo o Departamento de Estado, Valencia é responsável pelo envio para os EUA de "milhares de quilos de cocaína e meta-anfetaminas todos os anos".

Segundo as autoridades americanas, é ainda responsável "por um número indeterminado de civis guatemaltecos" na região fronteiriça deste país com o México, e os Zetas procuram consolidar a sua influência.

A detenção do dirigente dos Zetas, nascido em 1969, ocorreu "sem uso de força", disse o responsável da Comissão de Segurança Nacional, Renato Sales, na conferência de imprensa na Cidade do México onde foi anunciada a captura de Valencia.

Os EUA deverão pedir a sua extradição, referem os meios de comunicação mexicanos.

Um dos mais brutais e importantes cartéis do narcotráfico no México, os Zetas têm visto vários dos seus principais dirigentes capturados nos últimos anos, entre os quais os dois principais líderes, os irmãos Morales, Miguel e Omar, presos, respetivamente, em 2014 e 2015. Aos quais sucedeu Valencia.