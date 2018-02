Pub

Dono do animal escondeu-se no armário, onde foi relatando aos serviços de emergência o que ia acontecendo. Rex, o cão, ainda espera uma cirurgia que lhe salvará a vida

Um pastor alemão foi alvejado três vezes quando tentava proteger o dono de 16 anos de alguém que estaria a tentar invadir a casa onde estavam. O rapaz ligou para o 911 (equivalente ao 112) quando percebeu que alguém estava a tentar entrar em casa e escondeu-se num armário enquanto, ao telefone, ia relatando tudo o que se passava.

Durante esse tempo, conseguia ouvir o cão a ladrar. Até que ouviu vidro a partir e tiros. A partir daí, Rex, o nome do animal, deixou de ser ouvido. Quando as autoridades chegaram, encontraram o jovem em segurança, mas o cão tinha sido aparentemente alvejado. A porta das traseiras da casa estava completamente destruída, segundo explica a Q13 Fox. Na casa, não estava mais ninguém.

O cão, que está agora no veterinário, foi alvejado na perna, no joelho e no pescoço. A família que o alberga já pagou 2 mil dólares (mais de 1620 euros) para os cuidados urgentes, mas são necessários mais 8 mil (aproximadamente 6,5 mil euros) para uma cirúrgia que lhe salvará a vida. A bala alojada no pescoço ainda coloca a vida de Rex em perigo. Para o efeito, já foi criada uma angariação de fundos em que o valor conseguido já quase triplica os 10 mil dólares pedidos (mais de 8 mil euros).

"Um rapaz de 16 anos que estava sozinho em casa ouviu barulhos e vozes e pensou que alguém estava a tentar entrar em casa. Correu para o andar de cima e escondeu-se no armário. Continuou a contar tudo o que acontecei ao telefone e o cão da residência ladrava. Depois ouviu vidro a partir e o cão ainda ladrava. Depois ouviu tiros e o cão deixou de ladrar", afirmou o Comandante Doug Jenkins, da políca de Des Moines, Washington, onde tudo aconteceu.