A Marcha Real é um dos raros hinos sem letra. "Vermelho, amarelo, cores que brilham no meu coração e não peço perdão", é o refrão da versão apresentada

Marta Sánchez, considerada a "Rainha da Pop espanhola", comemorou este sábado os seus 30 anos de carreira e decidiu apresentar uma versão da Marcha Real com letra da sua autoria. O Hino de Espanha é dos raros hinos nacionais que não contém letra. Mariano Rajoy gostou da ideia e agradeceu à cantora, através de um tweet.

A versão que Sánchez apresentou do hino espanhol, no espetáculo no Teatro de la Zarzuela, em Madrid, tem a seguinte letra:

"Volto para casa, para a minha terra amada, aquela que viu o meu coração nascer. Hoje eu canto para dizer quanto orgulho existe em mim, por isso resisti. Cresce o meu amor de toda a vez que me vou. >Mas não te esqueças que sem ti não sei viver. Vermelho, amarelo, cores que brilham no meu coração e não peço perdão ", é a sua criação.

Horas depois da atuação da cantora, o vídeo recebeu muitos comentários nas redes sociais, incluindo do primeiro-ministro espanhol. "Muito boa iniciativa", escreveu Mariano Rajoy no Twitter. "A grande maioria dos espanhóis sente-se representada. Obrigado, Marta".

Também o líder do partido Cidadãos, Albert Rivera, comentou a iniciativa de Marta Sánchez com um tweet. "Corajosa e emocionante colocando letra e coração no hino nacional".