Candidatura de Lula julgada em tribunal

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) resolveu incluir na agenda do dia, surpreendentemente, a análise do registo de candidatura de Lula da Silva (PT) à presidência do Brasil. Luiz Roberto Barroso, o juiz relator do caso, justificou a decisão em nome "da segurança jurídica e política" e de forma a que no momento em que o tempo de antena televisivo comece - este sábado - o eleitor já saiba se, afinal, o antigo presidente pode concorrer ou não.

Seja qual for a decisão, os advogados de Lula ou o Ministério Público ainda podem recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. Caso perca a ação, o PT tem até dez dias para mudar o nome do seu candidato - no caso, passar Fernando Haddad, atual pretendente ao cargo de vice-presidente, a cabeça de lista e subir Manuela D'Ávila (PCdoB), a "vice".

"Se eu pudesse, evitar a situação em que estou", começou por dizer Barroso ao abrir o seu relatório, "certamente evitaria". "Não tenho qualquer preferência na vida que não seja o bem do Brasil, nem pessoais, nem políticos, nem ideológicos, a minha única preocupação é a defesa das instituições".

O juiz falou logo após a defesa de Lula, através dos advogados Luiz Carlos Pereira e Cláudia Bucchianeri terem exposto os seus argumentos. Pereira reclamou da pressa do tribunal e enumerou alguns dos "milhares de casos" em que candidatos na mesma situação de Lula - condenados em segunda instância - puderam concorrer a eleições. Cláudia Bucchianeri lembrou a decisão do Comité dos Direitos Humanos onde se determinava que o estado brasileiro permitisse a candidatura. "Não é uma prerrogativa do atual governo brasileiro, de qualquer governo, mas sim do estado brasileiro, que foi quem a a assinou", reforçou.

Antes, falaram a procuradora-geral da República e advogados de duas das 16 pessoas ou entidades que requereram a ineligibilidade de Lula. O argumento mais ouvido foi o que a Lei da Ficha Limpa, aprovada na presidência de Lula, prevê a ineligibilidade de condenados em segunda instância por órgão colegiado, como é o caso.

Lula foi condenado em Janeiro deste ano em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão por três juízes de um tribunal de segunda instância, que agravaram a pena dada pelo juiz Sergio Moro, em primeira instância. Em causa, segundo o veredicto, a posse de um apartamento tríplex no Guarujá, estância balnear a 100 quilómetros de São Paulo, oferecido ao antigo presidente em troca de favorecimento em negócios com a estatal petrolífera Petrobrás.

Entretanto, Lula vem liderando com larga margem todas as sondagens em que o seu nome é colocado, com quase o dobro dos votos de Jair Bolsonaro (PSL), o segundo nas pesquisas de opinião. Já Haddad, o seu candidato a "vice" e eventual substituto como cabeça de lista, está no meio do pelotão de candidatos, com cerca de um sétimo dos votos atribuídos a Lula.