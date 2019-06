Joe Biden recua e diz que é contra limites a acesso ao aborto nos EUA

Centenas de manifestantes protestam no Alabama contra proibição do aborto

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos Joe Biden mudou, na quinta-feira, de posição sobre a emenda que proíbe o financiamento do aborto com verbas federais, e declarou ser contra a medida.

A mudança de posição do ex-vice Presidente norte-americano, que já tinha apoiado a controversa emenda 'Hyde', surge após dois dias de duras críticas de rivais e de grupos de defesa das mulheres.

A emenda proíbe o financiamento da interrupção voluntária da gravidez com verbas federais, salvo em casos de gravidez de risco para a mãe ou causada por violação ou incesto.

Numa intervenção, durante um evento de angariação de fundos para o Partido Democrático, Joe Biden não mencionou as críticas de que foi alvo esta semana, mas concordou que a emenda afeta, sobretudo, mulheres pobres e negras.

A mudança de posição prende-se também com as recentes restrições ao aborto nos estados do Alabama e da Georgia, justificou o ex-vice Presidente de Barack Obama.

"Tenho lutado contra os problemas que [a emenda] Hyde apresenta", afirmou Biden, na abertura de um discurso dedicado principalmente ao direito de voto.

"Quero ser claro: não peço desculpas pelo minha última posição. Não peço desculpas pelo que estou prestes a dizer", disse o candidato democrata, limitando-se a acrescentar que "as circunstâncias mudaram".