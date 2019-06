Candidato à sucessão de May admite ter consumido cocaína há mais de 20 anos

Em entrevista ao diário britânico Daily Mail, Michael Gove, um dos três candidatos mais fortes à sucessão na liderança do partido conservador britânico, admitiu ter consumido cocaína. "Usei drogas em várias ocasiões, em situações sociais, há mais de 20 anos", admitiu, citado pelo The Guardian. "Na altura era um jovem jornalista. Foi um erro. Olhando para trás, quem me dera não o ter feito", confessou.

A revelação surge na véspera da publicação de um livro sobre o político conservador no qual consta essa informação, que pode tornar-se problemática para as suas ambições políticas, já que acontece num momento delicado: em plena corrida à liderança dos conservadores, com Theresa May a cumprir os derradeiros dias como primeira-ministra, na sequência do falhanço da sua estratégia para uma saída negociada do Reino Unido da União Europeia.

Na entrevista, Michael Gove sublinhou esperar que a sua confissão não se volte contra as usas pretensões políticas. "Não acredito que os erros do passado desqualifiquem as pessoas", notou.

Gove é o terceiro candidato mais forte à liderança Tory, a seguir a Boris Johnson, considerado nesta altura o candidato mais forte, e depois de Jeremy Hunt, que está em segundo lugar nas mesma pretensão.

Apesar de considerarem que a revelação de Michael Gove foi "honesta", merecendo por isso respeito, alguns observadores consideram que a sua posição ficou enfraquecida.