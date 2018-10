Canadiano descobre cautela premiada de 1, 5 milhões no forro de um casaco

Um canadiano descobriu que ganhou 1,75 milhões de dólares (1,52 milhões de euros) depois de encontrar um bilhete da lotaria no forro de um casado. A cautela tinha sido comprada dez meses antes (em 2017), mas só quando foi separar umas roupas para doar é que deu com ela...

Gregorio De Santis resolveu seguir o conselho da irmã e limpar o armário, que é como quem diz doar umas roupas. Foi assim que encontrou o bilhete que comprara em dezembro de 2017 no forro de um casaco e foi confirmar se tinha prémio.

"Quando foi confirmar o prémio, acreditou ter lido 1750 dólares (...) Quando ele percebeu o valor real do prémio, disse que o coração quase parou", afirmou a empresa Loto-Quebec em comunicado. De facto, o prémio era de 1,52 milhões de euros.

De Santis, que joga na lotaria desde os anos 1970, já tinha ganho 4000 dólares no início dos anos 2000. Nada comparado com o valor que tinha escondido no forro de um casaco e que agora vai servir para reforçar o plano poupança e reforma e desfrutar algumas partidas de hóquei no gelo com o sobrinho.