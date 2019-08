Canadiana usa música dos Metallica para afastar um puma

Dee Gallant, 45 anos, estava a fazer uma caminhada em South Duncan, Vancouver, Canadá, com o seu cão quando percebeu que estava a ser seguida por um puma. Afastou-o com a música "Don´t Tread on Me", dos Metallica.

"Há um puma atrás de mim", relata no vídeo que fez do episódio, ocorrido no dia 23 de julho, e que publicou no Youtube. O tom não é de susto, Dee Gallant tentou inclusivamente afastar o animal com um simples "sai daqui" ou um "gatinho mau".

Como não resultou, viu-se obrigada a reformular a forma como estava a fazer o pedido e colocou a música da banda norte-americana de heavy metal Metallica "Don`t Tread on Me" (Não me pise). A mensagem parece ter sido recebida e o puma seguiu no sentido contrário ao da canadiana.

"Os Metallica salvaram o dia, definitivamente", disse Dee Gallant, citada pela CNN. Embora tenha também confessado que "foi bom ter visto um puma durante tanto tempo". Foram cinco minutos "muito emocionantes", segundo a canadiana.