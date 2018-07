O pai do Rock in Rio filma vídeos de campanha de Bolsonaro

A revelação é feita pela Coluna de Lauro Jardim no Globo. Quem dirigiu as gravações de Jair Bolsonaro para o programa eleitoral e para as redes sociais, segunda-feira passada, no Rio de Janeiro, foi Roberto Medina.



O empresário que fundou o Rock In Rio levou um dia inteiro de trabalho e numa das cenas Bolsonaro emociona-se e não contém uma lágrima quando fala sobre a mulher e a filha.

Bolsonaro apresentou a sua candidatura à presidência da república na convenção do PSL (Partido Social Liberal), no Rio de Janeiro.

Também nesta ocasião Bolsonaro chorou: desta vez no início dos trabalhos, quando ouvia o hino do Brasil.

No discurso, o deputado federal e capitão na reserva declarou-se um "patinho feio". "Eu sou o patinho feio nessa história, mas tenho uma certeza: seremos bonitos brevemente."

Na campanha de Collor de Mello

O empresário Roberto Medina tem no currículo a campanha de Collor de Mello, que acabou por ser eleito e destituído da presidência do Brasil.

Roberto Medina em foto do Rock In Rio Lisboa 2014 © Natacha Cardoso/Global Imagens

No ano passado, em entrevista à Folha de São Paulo, Medina afirmou que não voltaria a envolver-se com um candidato. "Foi uma deceção. Por isso me afastei das campanhas políticas. Do ponto de vista profissional é extremamente interessante, mas você coloca sua alma numa crença e, se aquilo não acontece, é um desastre pessoal. Nunca mais faria."

Na mesma entrevista diz que outra deceção foi Sergio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Em sentido contrário, afirma que daria o seu voto para a presidência em João Doria, ex-autarca de São Paulo.