Campanha da Domino's prometia pizzas grátis a quem tatuasse o logótipo da marca

A Domino's Pizza na Rússia anunciou uma campanha de marketing que prometia 100 pizzas grátis nos próximos 100 anos para os clientes que tatuassem o logótipo da marca.

De acordo com o The Moscow Times , mais de 350 pessoas terão aderido à campanha em apenas cinco dias.

São várias as imagens divulgadas nas redes sociais que mostram partes do corpo com o logótipo da marca estampado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Uma mensagem urgente para quem se encontra no estúdio de tatuagens neste momento: vamos inclui-los na lista de participantes, mas estamos a aguardar pelas vossas fotos até ao meio-dia de hoje [4 de setembro]. Para quem tem compromissos agendados para mais tarde, recomendamos que os cancelem", pode ler-se numa publicação da Domino's Pizza Rússia na rede social VKontakte.

Estava previsto que a campanha, que teve início no passado dia 31 de agosto, terminasse no dia próximo dia 31 de outubro. No entanto, uma vez que o limite de 350 participantes foi atingido no dia 4 de setembro, a mesma chegou ao fim mais cedo do que o previsto, sendo uma decisão que não agradou a várias pessoas.