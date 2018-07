Câmara inteligente apanha homem no meio de 60 mil pessoas

Um homem de 31 anos, identificado apenas como Ao, conduziu cerca de 90 quilómetros entre as cidades chinesas de Zhangshu e Nanchang para assistir ao concerto da estrela pop Jacky Cheung com a mulher. No mesmo concerto estavam aproximadamente 60 mil pessoas, o que não impediu que câmaras de vigilância com reconhecimento facial fizessem com que Ao fosse detido pelas autoridades.

Procurado por "crimes económicos", o homem fico "chocado" quando foi apanhado pelas câmaras quando entrava no recinto em que acontecia o concerto. Chegou a sentar-se, mas foi prontamente detido pela polícia. "O suspeito foi completamente apanhado de surpresa quando o levámos. Não contava ser apanhado no meio de uma multidão de 60 mil pessoas", afirmou um agente da polícia à agência Xinhua, segundo explica a BBC.

O suspeito terá dito à polícia que "se soubesse, não teria ido ao concerto".

Não é a primeira vez que, na China, onde existem cerca de 170 milhões de câmaras de vigilância, alguém é identificado e detido através de sistemas de reconhecimento facial.

O país asiático, explica ainda a BBC, é líder mundial no que toca ao reconhecimento facial e avisa várias vezes os seus cidadãos que, por este mesmo facto, é complicado fugir às autoridades.

É esperado que nos próximos três anos sejam colocadas mais 400 milhões de câmaras de vigilância. Muitos destes equipamentos estão equipados com inteligência artificial, incluindo a capacidade de reconhecimento social.