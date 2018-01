Pub

Acidente aparatoso na Califórnia

O momento em que um automóvel voou até embater no primeiro andar de um prédio na Califórnia, ocorrido na madrugada de domingo, foi captado por uma câmara a bordo de um autocarro que passava no local. As imagens foram divulgadas esta tarde em várias plataformas online.

O automóvel, após ter entrado em despiste, percorreu cerca de 18 metros pelo ar e só parou quando bateu numa clínica dentária.

Para remover o carro, o Departamento de Bombeiros de Los Angeles foi obrigado a usar uma empilhadora e uma empresa de demolição especializada.

No veículo, seguiam duas pessoas e uma delas conseguiu sair sozinha, enquanto a outra teve de ser removida pelos bombeiros do interior do automóvel.