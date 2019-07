Caetano ri-se de Eduardo Bolsonaro em vídeo

Caetano Veloso partilhou um vídeo nas redes sociais que causou furor na internet brasileira: na imagem, de poucos segundos, o músico não consegue segurar o riso perante uma entrevista de Eduardo Bolsonaro à cadeia de televisão americana Fox News.

Eduardo Bolsonaro, deputado federal mais votado nas últimas eleições, foi nomeado pelo pai, o presidente da República Jair Bolsonaro, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Para se mostrar habilitado, citou ter fritado hambúrgueres no país norte-americano.

O caso vem gerando ondas de indignação mas também de divertimento nas redes sociais, entre os brasileiros. Caetano, um dos mais aclamados músicos brasileiros e crítico do governo de extrema-direita do Brasil, ri-se do teor das declarações de Eduardo, do seu sotaque e da reação, aparentemente incrédula, do jornalista da Fox News.