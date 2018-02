Pub

Agentes policiais encontraram pouco mais do que a cabeça do homem

Um homem suspeito de estar a caçar ilegalmente foi morto e devorado por leões próximo do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, revelou esta segunda-feira as autoridades locais.

Partes do seu corpo, incluindo a cabeça, foram encontradas durante o fim de semana numa reserva nos arredores de Hoedspruit, no nordeste do país, segundo a BBC.

Os leões "comeram o corpo, quase tudo. Deixaram para trás a cabeça e algumas partes", disse Moatshe Ngoepe, agente da província de Limpopo, citado pela estação pública britânica.

O homem não foi ainda identificado, mas tendo em conta que uma espingarda carregada foi igualmente encontrada nas proximidades, a polícia acredita que ele estaria a caçar ilegalmente.

A caça aos leões tem aumentado nos últimos anos. Além de partes do corpo dos animais serem procurados em África para "tratamentos" de "medicina tradicional", também na Ásia existe mercado para estes produtos.