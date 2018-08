"Glória a Deus." Cabo Daciolo, candidato à presidência da República pelo Patriotas, gravou ontem, com a ajuda do tablet da filha, um vídeo de 15 minutos num monte, algures no Brasil, onde está a jejuar. Para o candidato, que inicia os seus discursos invariavelmente com a expressão "Glória a Deus", a nova ordem mundial e algumas seitas estão a tentar matá-lo. "Mas aqui não toca, só com autorização divina", diz a páginas tantas.

Daciolo, que foi uma das surpresas do primeiro debate entre candidatos na TV Bandeirantes na última sexta-feira, considera as eleições brasileiras "uma guerra espiritual". "Não tem como lutar contra esse sistema de forma natural, eles querem se perpetuar no poder, eles atropelam quem estiver na frente deles mas só que eles estão lutando contra um servo do Deus vivo, os illuminati e a maçonaria vão sair da nação brasileira, a nação brasileira é do senhor Jesus Cristo."

Veja o vídeo:

No plano terreno, disse que vai manter o Bolsa Família, programa social desenvolvido durante o governo de Lula da Silva, e que não vai reformar o falido sistema previdenciário brasileiro, tema que promete aquecer os debates de campanha. "Não, a Previdência é superavitária", sentenciou.

Daciolo, que é cabo dos bombeiros, tornou-se conhecido em 2012 ao liderar uma greve da sua categoria no Rio de Janeiro. O seu nome ainda não foi incluído em nenhuma sondagem.