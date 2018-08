Bruxelas vai mesmo propor o fim da mudança de hora

O presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker anunciou hoje, em declarações ao canal alemão ZDF, que vai propor formalmente a eliminação da mudança de hora.

A consulta europeia foi levada entre Julho e Agosto e mesmo que entre os 4,6 milhões de votantes, 3 milhões sejam alemães, o resultado parece ter sido suficiente para forçar alterações a toda a europa - 80% defendeu o fim da mudança de hora. Agora, um dia depois de serem conhecidos os resultados da consulta, Juncker anunciou a intenção de aplicar a alteração. Segundo o diário espanhol El País, a medida só poderá ser implementada após aprovação por Parlamento e Conselho Europeu.

Desde a I Guerra Mundial

Foi na Alemanha e ainda durante a I Guerra Mundial que a mudança de hora foi implementada pela primeira vez como forma de poupar energia. Na época, Portugal esteve entre os primeiros países a adotar a medida que haveria de se adotada em todo o continente europeu.

Hoje a mudança de horário acontece nos últimos domingos de março e outubro, adiantando na primavera e recuando uma hora no outono. Juntamente com Irlanda e Reino Unido, Portugal está no fuso horário comum aos países mais ocidentais da Europa, existindo outros dois - o que reúne os 17 países da região central do continente onde os relógios estão, relativamente à hora nacional, avançados uma hora e o fuso horário dos países mais a leste onde a diferença para Portugal é de duas horas.