Bruxelas propõe alocar 13 mil milhões de euros para a área militar

Federica Mogherini, chefe da diplomacia da UE, no plenário do Parlamento Europeu com o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker

A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira a criação do Fundo Europeu de Defesa, com uma dotação de 13 mil milhões de euros, que será usado para aumentar a autonomia estratégica da UE na área militar.

A proposta setorial para a Defesa prevista no orçamento da UE para 2021-2027 foi hoje apresentada no Parlamento Europeu, em Estrasburgo (França), pela chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini.

O texto estabelece também a criação de uma nova Facilidade Europeia de Apoio à Paz, um instrumento fora do próximo Quadro Financeiro Plurianual que contribuirá para melhorar a capacidade do bloco comunitário na prevenção de conflitos e construção da paz.

"O Mundo está a viver tempos difíceis, e essa realidade exorta a que a UE assuma as suas responsabilidades e o seu papel no panorama global como um garante de segurança e paz, que tem de ser credível, e um parceiro de cooperação para muitos daqueles que continuam a investir no multilateralismo", defendeu Federica Mogherini, em conferência de imprensa.

A proposta surge depois de o Conselho da UE ter dado, em dezembro passado, um novo impulso no domínio da segurança e defesa europeias com a adoção da chamada cooperação estruturada permanente entre 25 dos Estados membros e onde se inclui Portugal.

Esse mecanismo consta do Tratado de Lisboa e prevê que os países vinculados desenvolvam e invistam em projetos militares comuns, além de otimizarem a disponibilidade operacional e o contributo efetivo das respetivas Forças Armadas.

Neste quadro, sobre o qual o ministro da Defesa português intervêm hoje em Washington num simpósio organizado pela delegação da UE nos EUA, os 25 Estados membros têm identificado os projetos colaborativos que querem integrar.

Neste momento já estão identificados mais de uma dezena desses projetos, entre os quais os do Comando Médico Europeu, Mobilidade Militar, Centro de Competência para as Missões de Treino da UE, Reforço da Vigilância Marítima e Equipas de Resposta Rápida e Assistência Mútua a Ameaças Cibernéticas.

O ministro Azeredo Lopes disse em março que Portugal irá participar em seis dos 17 projetos já aprovados, nomeadamente na área da investigação e inovação, da mobilidade militar e de engenhos subaquáticos e antiminas.

O Fundo Europeu de Defesa, com uma dotação de 13 mil milhões de euros, garantirá, de acordo com a Comissão Europeia, a capacidade financeira necessária para realizar investimentos transnacionais em tecnologias e equipamentos de ponta.

Dos 13 mil milhões de euros do novo Fundo, 4,1 mil milhões são reservados ao financiamento direto de projetos competitivos e colaborativos de investigação, nomeadamente através de subvenções.

Além da fase de investigação, serão disponibilizados 8,9 mil milhões de euros para complementar os investimentos dos Estados-Membros, cofinanciando as despesas de desenvolvimento de protótipos e as atividades de certificação e teste subsequentes.

O novo Fundo colocará a UE entre os quatro maiores investidores em investigação e tecnologia de Defesa na Europa.

A alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança esclareceu ainda que a Facilidade Europeia de Apoio terá uma dotação de 10,5 mil milhões de euros, e reunirá os mecanismos extraorçamentais existentes dedicados à segurança e à defesa no intuito de colmatar as lacunas e suprimir as limitações existentes.

O novo instrumento irá reforçar a eficácia do financiamento das missões militares e das operações ao abrigo da Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) da UE, facilitará o contributo do bloco comunitário para as operações de paz lideradas por parceiros, alargará o âmbito do apoio a ações militares e de defesa que a UE pode assegurar, e cobrirá despesas que não podem ser financiadas pelo orçamento da UE.