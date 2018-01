Pub

UE acorda que Londres perde direitos de voto e de presença em Bruxelas no período de transição, mas mantém obrigações

Dois minutos foi quanto bastou para os representantes dos Estados membros da União Europeia (UE) aprovarem as diretrizes para se negociar com o Reino Unido o período de transição pós-brexit. Na prática, Bruxelas exige que os britânicos continuem a adotar a legislação europeia e mantenham os compromissos financeiros assumidos, mas Londres perde qualquer representação institucional. A forma como o governo britânico tem lidado com o dossiê tem sido alvo de críticas crescentes pelos pares do Partido Conservador.

O novo mandato de negociação que os ministros confiaram ao negociador chefe da UE, Michel Barnier, é um "novo sinal de unidade forte e sincera" dos europeus em relação aos britânicos, declarou o francês. Os ministros europeus reuniram-se no formato artigo 50.º - ou seja, sem o Reino Unido - e mandataram o dirigente francês para iniciar as negociações sobre o período de transição, que deve iniciar-se no dia de saída do Reino Unido da UE, 29 de março de 2019, e durar até 31 de dezembro de 2020.

Durante este período de 21 meses, toda a legislação comunitária continuará a aplicar-se ao Reino Unido, inclusive alterações adotadas pelas instituições, agências, ou gabinetes europeus durante esse período. Barnier esclareceu que não há "aplicação à la carte" do acervo comunitário. Por exemplo, a liberdade dos europeus em trabalhar no Reino Unido mantém-se no período de transição. O Tribunal de Justiça da União Europeia e outras instâncias legais continuam a ter Londres sob a sua alçada. Mas Londres perde a voz em Bruxelas. "Excecionalmente, o Reino Unido pode ser convidado para participar em reuniões, sem direito de voto", e só em encontros que tenham relação direta com os britânicos, lê-se no documento. "Quando se decide de forma democrática que se sai do processo de tomada de decisões, como o Reino Unido decidiu no referendo, então não pode estar nas decisões (...) Se saiu, está fora ", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Sandro Gozzi.

O negociador francês advertiu que "sem acordo sobre a globalidade da retirada não há período de transição". E lembrou que, se em dezembro o Conselho Europeu avaliou o processo com "progressos suficientes", isso não significa "progresso total".

Além de um valor ainda indeterminado que Londres terá de pagar a Bruxelas, há muitas arestas por limar. Os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido, a fronteira República da Irlanda-Irlanda do Norte, a saída ou a permanência com outro estatuto na Comunidade Europeia da Energia Atómica, são alguns dos temas a acordar.

"É muito importante, e até mesmo essencial, que o Reino Unido exprima claramente a sua posição sobre as futuras relações", declarou Michel Barnier. O político francês tem como objetivo chegar a outubro com um acordo, ao que se seguirá um "processo de ratificação para que os diferentes parlamentos nacionais se pronunciem".

Em Londres, a câmara dos lordes começa hoje a debater a lei da União Europeia que visa adotar legislação europeia de uma assentada para poder estar de acordo com o quadro legal da UE durante o período de transição. Os conservadores são os críticos mais acirrados do processo. O deputado conservador Jacob Rees-Mogg, por exemplo, afirmou-se preocupado com a permanência do Reino Unido numa união como "estado vassalo". Vários tories pediram a demissão do ministro das Finanças, acusado de defender um brexit suave. E, perante a tensão crescente no partido - a sua continuidade como líder começou a ser posta em causa -, Theresa May reuniu-se ontem à noite com os dirigentes responsáveis pelo brexit no chamado war cabinet (gabinete de guerra).