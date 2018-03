Pub

Para fazer face aos bombardeios dos submarinos alemães

Durante a II Guerra Mundial os britânicos estudaram a hipóteses de construir um porta-aviões de gelo, tudo para fazer face aos inúmeros navios que os submarinos alemães afundavam à marinha britânica.

Com base no projeto habakkuk, da autoria de Geoffrey Pyke, a ideia passava por construir um porta-aviões com uma combinação de gelo e serragem (14% de serragem para 86% de gelo), mais resistente e mais duro que o gelo. O porta-aviões iceberg teria 1200 metros de comprimento e 180 de largura e seria movido por motores elétricos. Em caso de um bombardeio ao navio por parte dos submarinos alemães, o porta-aviões poderia ser reparado adicionando água e celulose à cratera da explosão e congelando a mistura.

Os britânicos, com ordens do então primeiro-ministro Winston Churchill, chegaram a construir um modelo de mil toneladas num lago canadiano, mas o projeto acabaria por ser abandonado no início dos anos 40.