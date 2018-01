Pub

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que negociaria "com maior dureza" do que a primeira-ministra britânica, Theresa May, se fosse o responsável por chegar a um acordo sobre as condições do "Brexit" com a União Europeia (UE).

Numa entrevista à cadeia de televisão ITV, gravada na quinta-feira em Davos (Suíça) e cuja transmissão na íntegra será feita hoje à noite, o Presidente norte-americano referiu que Londres está numa "boa posição" nas negociações com Bruxelas, embora tenha indicado que adotaria uma "postura diferente" da primeira-ministra do Reino Unido.

"Seria deste modo que negociaria? Não. Não negociaria do modo que se está a negociar. Adotaria uma atitude distinta", afirmou Trump, indica hoje o jornal Mail on Sunday, que noticia uma parte da entrevista.

"Teria dito que a UE não é tão maravilhosa como se supõe. Teria adotado uma posição de maior dureza sobre a saída" dos "28", acrescentou Trump.

O Presidente norte-americano disse "compreender" os motivos que levaram os britânicos a votar a favor do "Brexit" no referendo de junho de 2016.

"Conheço os britânicos e compreendo-os. Não querem que haja gente de todo o mundo a vir para o Reino Unido. Não sabem nada sobre essa gente", afirmou, salientando que já tinha previsto o resultado da consulta.

O apresentador da ITV, Piers Morgan, citado também pelo Mail on Sunday, indicou que, antes da entrevista, Trump referiu que Theresa May o convidou por duas vezes a visitar o Reino Unido este ano.

Morgan adiantou que Trump deverá efetuar em julho deste ano uma deslocação de trabalho ao Reino Unido e que poderá regressar a Londres em outubro para uma visita de Estado, calendário que não foi confirmado pelo Governo britânico.

No entanto, está convidado para assistir, em 19 de maio, ao casamento do príncipe Harry com a atriz norte-americana Meghan Markle, no Castelo de Windsor, no centro de Inglaterra.