Brexit. Theresa May adia votação crucial

Primeira-ministra britânica, Theresa May, no encontro com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker

Adiar o Brexit. A proposta de três secretários de Estado em rutura com May

A primeira-ministra britânica, Theresa May, adiou para o próximo dia 12 de março a nova votação no parlamento sobre o acordo do Brexit, prevista para esta semana. Segundo o jornal "The Guardian" a confirmação foi feita pela própria chefe de governo, que, nos próximos dias, estará no Egipto onde deve discutir o Brexit, à margem de uma cimeira da União Europeia com líderes árabes.

Esta decisão surge um dia depois de três secretários de Estado do governo terem vido defender um adiamento do Brexit, dando sinal de uma cisão no executivo sobre esta matéria.

"A minha equipa estará de volta a Bruxelas na terça-feira. Como resultado disso, não vamos trazer uma votação significativa para o Parlamento esta semana, mas vamos garantir que isso aconteça até 12 de março. Mas ainda está ao nosso alcance deixar a UE até 29 de março e é isso que estamos a planear fazer. ", afirmou Theresa May.