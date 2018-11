Brexit torna Reino Unido mais pobre, mas acordo de May minimiza perdas

"Do ponto de vista puramente económico, sair da União Europeia terá um custo. O que a primeira-ministra tenta fazer é minimizar esse custo", disse o ministro das Finanças britânico, Philip Hammond, na rádio BBC 4, quando foram divulgados pelo Tesouro os diferentes cenários do impacto do Brexit na economia do Reino Unido.

Dados oficiais indicam que o Produto Interno Bruto (PIB) pode ser 3,9% mais pequeno em 15 anos, segundo o plano de Brexit de Theresa May, comparado com o cenário de ficar na União Europeia. Mas sair sem acordo, significaria um PIB 9,3% mais pequeno.

A primeira-ministra disse hoje no Parlamento que o acordo que negociou com Bruxelas é o melhor para responder ao resultado do referendo de 2016 e proteger a economia. "O que a análise mostra, é que o acordo que negociámos é o melhor para os nossos empregos e para a nossa economia que responde ao resultado do referendo."

As previsões não indicam um valor para as perdas. Mas, segundo o jornal The Daily Telegraph, o Reino Unido pode perder 150 mil milhões de libras (169 mil milhões de euros) na sua produção económica em 15 anos se o país sair da União Europeia (UE) sem acordo.

O diário britânico divulgou as estimativas do Tesouro britânico, informações reveladas antes de o Banco da Inglaterra publicar a análise sobre o impacto económico do acordo do Brexit, negociado pelo Governo britânico e aprovado pelos 27 Estados-membros da UE no último domingo.

Segundo o jornal, o plano do Brexit defendido pela primeira-ministra britânica custaria uma perda de produção de 40 mil milhões de libras (45 mil milhões de euros) no mesmo período.

O Banco de Inglaterra indicou que irá publicar a análise para dar tempo ao Parlamento para avaliar os dados antes de 11 de dezembro, data em que a Câmara dos Comuns vai votar o acordo do Brexit, negociado entre Londres e Bruxelas durante 18 meses.

Vários deputados conservadores eurocéticos, o Partido Trabalhista e o Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte já manifestaram a sua oposição e espera-se que votem contra o acordo na Câmara dos Comuns a 11 de dezembro.

O Reino Unido vai sair da UE em 29 de março de 2019, quando começará um período de transição que durará até ao final de 2020 e durante o qual ambas as partes esperam negociar o futuro relacionamento comercial e de segurança.