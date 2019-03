Brexit: procurador-geral diz que novas garantias de Bruxelas conseguidas por May não são suficientes

Quase dois meses depois de ter perdido por 230 votos a primeira votação sobre o acordo de Brexit, a primeira-ministra britânica, Theresa May, volta a pedir aos deputados que deem a luz verde à saída do Reino Unido da União Europeia, após algumas garantias de última hora de Bruxelas em relação ao backstop -- o mecanismo de salvaguarda destinado a impedir o regresso de uma fronteira física entre Irlanda do Norte e República da Irlanda.

Mas o procurador-geral britânico, Geoffrey Cox, já disse que as garantias não são suficientes e que ainda existe o risco de o Reino Unido ficar preso no backstop -- algo que os deputados mais conservadores que defendem o Brexit não vão gostar,

Conseguirá May a maioria necessária para avançar com um Brexit acordado com os restantes 27? A votação está prevista a partir das 19.00, mas será que os deputados vão forçar a primeira-ministra a adiar para analisarem com mais tempo as concessões de Bruxelas? Ou perderá May a votação, desencadeando outros dois votos nos próximos dias e a possibilidade de uma saída sem acordo ou um adiar do prazo para a saída da União Europeia, prevista para 29 de março?

Siga aqui o debate no Parlamento britânico e as reações ao minuto.