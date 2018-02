Pub

O projeto da União Europeia inclui uma proposta que na prática mantém a província britânica da Irlanda do Norte no interior do mercado único e na união aduaneira

A primeira-ministra britânica advertiu hoje que nunca aceitará um acordo que ponha em causa a integridade constitucional do Reino Unido, ao comentar um projeto de tratado sobre o Brexit hoje publicado em Bruxelas.

O projeto de acordo da União Europeia (UE) inclui uma proposta que na prática mantém a província britânica da Irlanda do Norte no interior do mercado único e na união aduaneira, para assegurar que não existirá uma nova fronteira física com a República da Irlanda.

O plano apenas será aplicado caso não seja encontrada outra solução para a questão fronteiriça entre a República da Irlanda (Eire) e a Irlanda do Norte (Ulster).

"Vamos permanecer fiéis a todos os compromissos assumidos em dezembro, mas o projeto de acordo publicado pela Comissão [europeia], caso seja concretizado, vai lesar o mercado comum britânico e ameaçar a integridade constitucional do Reino Unido ao criar uma fronteira aduaneira e regulamentar no mar da Irlanda, e nenhum primeiro-ministro britânico a aceitará", reagiu hoje a primeira-ministra britânica, Theresa May, perante o parlamento.

"Direi de forma muito clara ao presidente [da Comissão Europeia Jean-Claude] Juncker e aos restantes que nunca o faremos", insistiu May, quando a questão da fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda surge como o 'dossier' mais problemático entre Londres e Bruxelas.

O documento publicado pela Comissão, com 120 páginas, traduz em linguagem jurídica os compromissos concluídos em dezembro nos três 'dossiers' decisivos da saída do Reino Unido da União (Brexit): o destino dos expatriados, a fatura da rutura e o futuro da fronteira irlandesa.

"Conheço a ordem institucional e constitucional do Reino Unido, e todos devemos respeitá-la", afirmou o negociador principal da UE, Michael Barnier, interrogado sobre os receios de certos setores no Reino Unido sobre a instauração de uma fronteira entre a Irlanda do Norte e o restante Reino Unido.

"De forma prática e pragmática e no quadro das leis vamos tentar encontrar soluções", assegurou.