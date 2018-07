Corbyn pede demissão de May: "Precisamos de um governo que seja capaz de negociar o brexit"

Theresa May à entrada do número 10 de Downing Street.

O líder do partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, pediu hoje a demissão da primeira-ministra, Theresa May, acusando-a da incapacidade em negociar um acordo para o brexit.

"Num momento tão crucial para o nosso país nestas negociações cruciais, precisamos de um governo que seja capaz de governar e negociar para o bem deste país e seu povo. O governo precisa agir em conjunto e fazê-lo rapidamente e se não puder, deve abrir caminho para aqueles que podem", afirmou no parlamento.

Segundo o líder trabalhista, "este não é um plano abrangente para os empregos no Reino Unido e para a economia que o povo deste país merece. Essas propostas ficam muito aquém de uma união aduaneira abrangente, algo que os sindicatos e empresários vêm exigindo".

A proposta, em vez disso, "é um plano complexo que já foi ridicularizado pelos próprios membros do governo como burocrático e de difícil concretização".

"Como é que alguém pode ter fé na primeira-ministra conseguir um bom acordo com 27 governos da União Europeia, quando nem consegue chegar a acordo dentro do seu próprio governo", disse Corbyn.

Corbyn falava após uma intervenção da primeira-ministra a propósito do plano apresentado na sexta-feira, em que defendeu aceitar as regras europeias, facilitando assim a circulação de bens entre o mercado britânico e os 27.

Esta apresentação foi perturbada pelo anúncio de demissão dos ministros do brexit, David Davis, e dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, por discordarem do documento.

No seu depoimento, May alegou que os modelos propostos até agora pela UE eram inaceitáveis, nomeadamente a permanência da Irlanda do Norte no mercado interno para evitar uma fronteira física com a República da Irlanda, o que resultaria numa separação com o resto do Reino Unido.

Perante o risco de uma saída sem acordo, cenário para o qual o governo continua a preparar-se, May admitiu que uma saída desordeira teria "consequências profundas" para o Reino Unido e para a UE.

"A livre circulação de bens é a única maneira de evitar que uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a [República da] Irlanda e entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido e a única forma de proteger as cadeias de valor integradas e os processos rápidos dos quais milhões de empregos e meios de subsistência dependem", vincou.