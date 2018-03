Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, discursou sobre Brexit no Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França, a 13 de março de 2018

O líder do executivo comunitário afirmou que "estamos prontos para trabalhar, mas temos de ter primeiro propostas concretas do Reino Unido"

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, defendeu hoje, em Estrasburgo, que se comecem a preparar os textos legislativos de modo a organizar a saída do Reino Unido do bloco europeu e as futuras relações entre ambos.

"Chegou a altura de traduzir os discursos em tratados, os compromissos em acordos, as vastas sugestões e desejos sobre a futura relação em soluções realizáveis", disse Juncker, em mais um debate sobre o 'Brexit' na sessão plenária do Parlamento Europeu (PE).

O líder do executivo comunitário pediu, a pouco mais de um ano da data escolhida pelo Reino Unido para a saída da UE -- 29 de março de 2019 - "maior clareza" a Londres, nomeadamente sobre o modo de evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda e o território britânico da Irlanda do Norte (Ulster), sublinhando que está é "uma questão europeia".

"Estamos prontos para trabalhar, mas temos de ter primeiro propostas concretas do Reino Unido", salientou.