Hoje há encontro do Brexit entre Jean-Claude Junker e Theresa May

Um Rochedo debaixo do sapato. Espanha não aprova acordo do Brexit

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e a primeira-ministra britânica, Theresa May, reúnem-se esta quarta-feira em Bruxelas com o Brexit na agenda.

Será o primeiro encontro entre os dois líderes desde a apresentação por Londres, na semana passada, do rascunho do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

A reunião acontece no momento em que ainda se desconhece o conteúdo da declaração política sobre a futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia, que deve complementar o projeto de acordo aprovado por Londres, texto que acentuou a divisão no seio do executivo de Theresa May com a demissão de vários ministros.

O plano do encontro desta tarde serve exatamente para discutir a declaração política das relações UE-Reino Unido depois do Brexit. Uma reunião, que segundo, a editora da BBC Katya Adler serve May mostrar que está a lutar até ao último minuto pelo melhor acordo com a União Europeia.

No domingo, Bruxelas volta a ser o centro do debate sobre o Brexit, com a realização de um Conselho Europeu extraordinário para debater o projeto do acordo final.