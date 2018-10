Bolsonaro baixa dois pontos mas ainda tem 57% de intenções de voto

HBO não exibe no Brasil programa de John Oliver com críticas a Bolsonaro e Haddad

O candidato da extrema-direita às presidenciais brasileiras, Jair Bolsonaro (PSL), tem 57% das intenções de voto, contra 43% candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad, segundo uma sondagem do Ibope.

De acordo com a sondagem do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), divulgada na terça-feira à noite, o candidato do Partido Social Liberal (PSL) desceu dois pontos em relação à última sondagem.

De acordo com a anterior pesquisa de intenções de voto do Ibope sobre a eleição do Presidente da República do Brasil na segunda volta, que decorre a 28 de outubro, Jair Bolsonaro recebia 59% das intenções de votos válidos, enquanto Fernando Haddad recolhia 41%.

O levantamento do Ibope divulgado esta terça-feira foi realizado entre domingo (21) e terça-feira (23) e tem uma margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos.

Para calcular os votos válidos, o Ibope exclui da amostra os votos brancos, os nulos, e os eleitores que se declaram indecisos. Um procedimento igual ao que é utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Para vencer na segunda volta, um dos candidatos terá de ter 50% dos votos válidos, mais um voto.

Dos votos totais, segundo esta última sondagem do Ibope, Bolsonaro arrecada 50% e Haddad 37%, com 10% de votos em branco ou nulos e 3% dos inquiridos a dizer que "não sabe".

No nível de rejeição, os dois candidatos à segunda volta estão mais próximos, com 40% a dizerem que não votariam de forma alguma em Bolsonaro e 41 por cento com a mesma opinião em relação a Haddad.