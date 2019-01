Brasileiros insultados em Londres por estarem a falar português

Um grupo de brasileiros foi insultado por uma mulher britânica por estar a falar português numa rua de Londres.

A cena aconteceu em Notting Hill, o famoso bairro londrino que foi palco do filme como mesmo nome com Julia Roberts e Hugh Grant. As imagens, que já têm mais de um milhão de visualizações estão a causar forte indignação depois de Natália Rossini ter filmado o momento e o ter publicado logo a seguir na sua conta de Facebook.

A mulher britânica, que estava a passear o cão, sentiu-se "intimidada" porque o grupo estava a falar na sua língua nativa enquanto andava atrás dela. "Hoje fomos atacados por uma mulher descontrolada porque andávamos na rua falando em português. Eu, meu marido e um amigo nosso, brasileiros nativos [estávamos] falando nossa língua, ela veio gritando que era para nós pararmos de falar nossa língua nativa enquanto estivesse no 'país dela'", escreveu Natália na rede social, adiantando que já fez queixa na polícia.

"Até aí tudo bem, mas ela avançou no Gabriel deu um soco no peito dele, nos ameaçou dizendo que marcou nossa cara e que nunca mais era para andarmos naquela rua, quando eu disse que iríamos andar sim, ela veio-me atacar e meu marido me segurou para que ela não encostasse em mim, Ela encostou nele e começou a gritar que ele tinha batido nela, tudo isso porque falávamos português entre amigos. Isso nunca tinha acontecido connosco, nunca achámos que aconteceria até por Londres ser uma capital onde se falam praticamente todas as línguas do mundo, eu fiquei em estado de choque, mal consegui falar, mas tá aí o que aconteceu, espero que eu consiga denunciar essa mulher e que ela nunca mais ataque gratuitamente as pessoas simplesmente por andarem falando sua língua nativa", acrescenta Natália no Facebook.

Visivelmente alterada e aos gritos, a mulher mandava calar o grupo e pedia que se afastassem. E depois de eles terem dito que são brasileiros, ainda lhes respondeu que ela, quando vai ao Brasil, fala brasileiro.

Gabriel Amorim, marido de Natália, em entrevista ao jornal Extra, explicou que tinham acabado de sair de uma pista de skate naquele bairro e caminhavam calmamente quando se cruzaram com a senhora com o cão.

Os brasileiros terão sorrido para o animal e continuaram o seu caminho a conversar em português. Sem mais nem menos, a mulher parou a sua caminhada e gritou para o grupo que tinham que falar em inglês e que estavam "a desrespeitar a Inglaterra".

"Ela afirmou que estava sentindo-se em perigo porque a gente estávamos a falar a nossa língua nativa enquanto andávamos atrás dela", afirmou Gabriel ao jornal brasileiro. E acrescentou que a britânica atacou dizendo que enquanto eles estiverem em Londres têm de falar inglês, porque ela quando ia ao Brasil também falava brasileiro.