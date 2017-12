Pub

Foi encontrada inconsciente no avião e terá morrido de causas naturais

Flávia Luiza da Silva, de 38 anos, morreu durante um voo da Air France, que saiu de São Paulo para Paris, França, a 2 de dezembro. No entanto, o corpo da brasileira continua em França.

Foi encontrada inconsciente no seu lugar do avião e terá morrido de causas naturais, segundo as autoridades francesas, diz o G1, que acrescenta que a mulher iria fazer escala na capital francesa para depois seguir para Itália.

A embaixada brasileira em França contactou as autoridades brasileiras a 8 de dezembro e o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal parisiense, onde ainda se encontra o corpo.

O ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro diz que informou a Polícia Federal do estado do Paraíba "para encontrar algum familiar", mas até dia 26 de dezembro, última terça-feira, não havia sido informado se as autoridades tinham encontrado algum parente ou não.

O G1 acrescenta que fonte da Polícia Federal disse que foi localizada uma irmã de Flávia Luiza da Silva foi localizada.