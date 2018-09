O candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado numa ação de campanha em Juiz de Fora. A Polícia Militar anunciou que o suspeito do crime já foi detido. Segundo o filho, Flavio Bolsonaro, o ferimento foi superficial.

Bolsonaro foi transportado de imediato para o hospital e segundo uma fonte da família está livre de perigo e a sentir-se bem. No Twitter, Flavio Bolsonaro publicou um post a informar o que aconteceu ao pai: "Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdómen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!"

No decurso desta agressão, a agenda do candidato foi interrompida. Segundo a Polícia Federal, vai ser instaurado um inquérito para apurar a agressão que aconteceu enquanto o candidato era carregado por apoiantes no momento em que sofreu o ataque.

Há já vários vídeos do momento do ataque