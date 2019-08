Brasil suspende Fundo Amazónia após Alemanha e Noruega bloquearem verbas

O ministro do Ambiente brasileiro, Ricardo Salles, anunciou quinta-feira a suspensão do Fundo Amazónia após a Noruega ter anunciado o bloqueio de 30 milhões de euros destinados ao Fundo.

O país escandinavo - principal doador para a proteção da floresta amazónica - acusa Brasília de "já não querer parar a desflorestação" e de ter "rompido o acordo" com os doadores do Fundo para a Preservação da Floresta Amazónica, onde Oslo já depositou 828 milhões de euros desde a sua criação em 2008.

"O Brasil rompeu o acordo com a Noruega e com a Alemanha desde que suspendeu o conselho de administração e o comité técnico do Fundo Amazónia", afirmou o ministro do Meio Ambiente da Noruega, Ola Elvestuen, ao jornal norueguês Dagens Naeringsliv (DN).

"O Brasil não pode fazer isso sem que a Noruega e a Alemanha concordem", acrescentou o governante.

Em São Paulo, o ministro do Ambiente brasileiro, Ricardo Salles reagiu e declarou que o Fundo está "suspenso".

"As regras do Fundo Amazónia estão em discussão. É natural que qualquer transferência de verbas aguarde o desfecho acerca da definição das regras. (...) O Fundo está suspenso. Portanto, temos que aguardar o resultado", disse Salles, após reunir-se com ministros do Ambiente dos Brics (Brasil, Rússia, Índia e China).

Criado em 2008, o Fundo Amazónia é mantido, maioritariamente, com doações da Noruega e Alemanha, e é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil (BNDES).

A captação de recursos para o Fundo Amazónia é condicionada pela redução das emissões de gases de efeito estufa oriundas da desflorestação, calculados por um comité técnico, ou seja, é preciso comprovar a redução da desflorestação na Amazónia para viabilizar a captação de verbas.

De acordo com cálculos ainda provisórios, com base nos volumes de desflorestação de 2018, a Noruega deveria pagar este ano ao Brasil cerca de 30 milhões de euros, o que agora se recusa a fazer. "O que o Brasil mostrou é que não quer mais parar a desflorestação", disse Elvestuen.

Em reação à suspensão da transferência de verbas para o Fundo Amazónia pela Noruega, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, questionou se o país nórdico "não é aquele que mata baleias e explora petróleo".

"A Noruega não é aquele que mata baleias lá em cima, no Polo Norte? Que explora petróleo também lá? Não tem nada a oferecer-nos. Peguem no dinheiro e ajudem a [chanceler alemã] Angela Merkel a reflorestar a Alemanha", declarou o chefe de Estado, citado pela imprensa local.

No sábado, também a ministra alemã do Ambiente, Svenja Schulze, anunciou, em entrevista ao jornal alemão "Tagesspiegel", a suspensão do financiamento de projetos para a proteção da floresta e da biodiversidade na Amazónia, no valor de 35 milhões de euros, devido ao aumento da desflorestação na região.

"Apoiamos a região amazónica para que haja muito menos desflorestação. Se o Presidente [Bolsonaro] não quer isso no momento, então precisamos conversar. Eu não posso simplesmente ficar a dar dinheiro enquanto continuam a desflorestar", acrescentou a ministra ao jornal alemão Deutsche Welle.

Bolsonaro reagiu dizendo que o seu país não "precisa" de subsídios alemães.

As recentes divulgações do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (Inpe) apontam que a desflorestação da Amazónia Legal brasileira cresceu 88% em junho e 278% em julho, comparativamente com o mesmo período do ano passado. No entanto, o Governo brasileiro nega esses dados.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo, possuindo a maior biodiversidade registada numa área do planeta. Tem cerca de cinco milhões e meio de quilómetros quadrados e inclui territórios pertencentes ao Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (território pertencente à França).