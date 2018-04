Manifestantes contra a prisão de Lula bloquearam estradas em 11 Estados

Pub

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra tinha prometido interditar mais de 50 vias em todo o país. A polícia confirmou 18 bloqueios

A Polícia Rodoviária Federal brasileira confirmou esta sexta-feira 18 bloqueios realizados por membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) em estradas federais de 11 Estados, divulgou hoje a imprensa brasileira.

De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, o MST tinha anunciado antes a intenção de interditar mais de 50 estradas em todo o país, como forma de protestar contra o pedido de prisão do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O MST já comunicou que as manifestações atingem estradas de diversos Estados brasileiros. A maioria das passagens bloqueadas fica no Estado do Paraná, mas segundo o coordenador do movimento, Alexandre Conceição, o objetivo é bloquear 50 estradas em 24 Estados.

A iniciativa foi decidida face à iminente prisão do ex-Presidente Lula da Silva.

As mensagens "Lula Livre!" e "Globo Golpista!" também foram vistas nos muros de grandes cidades, como Salvador, no Estado da Bahia.

A própria emissora (Rede Globo) foi alvo de protestos populares, no Estado do Rio Grande do Sul.

Na madrugada de quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) negou um 'habeas corpus' apresentado pela defesa de Lula da Silva, que visava evitar a sua prisão antes de se esgotarem os recursos na Justiça.

Anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia também negado um 'habeas corpus' preventivo a Lula da Silva, condenado a 12 anos de prisão e um mês por corrupção passiva e branqueamento de capitais.

Na sequência da decisão do STF, o juiz federal Sérgio Moro decretou a prisão de Lula da Silva e deu como prazo as 17:00 de hoje (horário de Brasília, 21:00 em Lisboa), para o ex-Presidente brasileiro se apresentar voluntariamente à Polícia Federal na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, sul do Brasil.

Luiz Inácio Lula da Silva, 72 anos, foi o 35.º Presidente do Brasil (2003-2011).