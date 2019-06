Boris Johnson vence nova votação nos Tories. Gove e Hunt seguem em frente

A terceira volta da votação para escolher o próximo líder do Partido Conservador britânico terminou sem surpresas com nova vitória de Boris Johnson, que consegue mais de 50% dos votos. Pelo caminho ficou o atual ministro do Interior, Sajid Javid, deixando ainda na corrida o detentor da pasta do Ambiente, Michael Gove, que ultrapassou o chefe da diplomacia Jeremy Hunt.

A última votação é esta tarde, com os resultados a serem conhecidos a partir das 18.00. Os dois finalistas serão depois sujeitos ao escrutínio dos militantes do partido, que ao elegerem o futuro líder escolhem também quem irá suceder à primeira-ministra Theresa May.

O ex-chefe da diplomacia conseguiu desta vez 157 votos em 313 possíveis, tendo havido dois votos em branco ou nulos (pela primeira vez nestas votações). São mais 14 do que na anterior votação. Gove conseguiu 61 votos, mais dois do que Hunt. Na anterior votação, este último tinha ficado em segundo.

Sajid Javid fica fora da corrida com 34, tendo perdido quatro apoios em relação à votação de quarta-feira.