"Boris Johnson tem vergonha". Multidões saíram à rua em protesto no Reino Unido

Milhares de manifestantes reuniram-se perto do número 10 de Downing Street, no centro de Londres, e em Belfast, York, Liverpool, Manchester e outras cidades para mostrarem a determinação de bloquearem um ´Brexit´ "sem acordo".

As multidões foram galvanizadas pela decisão de Johnson encerrar o parlamento por várias semanas quando se esperava um debate sobre os planos do ´Brexit´.

Em Londres, canta-se "Boris Johnson tem vergonha" e mostram-se faixas prometendo "defender a democracia". Os manifestantes gritam também "parem o golpe" e agitam bandeiras da União Europeia, numa tentativa de resistir à paralisação do parlamento, segundo relata o jornal Guardian.

Num grupo do Facebook criado para convocar o evento de protesto da capital, chamado "Pare o golpe, defenda a democracia" , os organizadores escreveram que "Boris Johnson está a tentar encerrar a nossa democracia para que ele possa cumprir a sua agenda no Brexit. Não podemos confiar apenas nos tribunais ou no processo parlamentar para salvar o dia. Todos temos o dever de nos levantar e fazer com que nos ouçam", segundo o jornal britânico.

Os protestos estão a ser organizados por vários grupos, incluindo o Momentum, ligado ao Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn. "Esta é a nossa democracia e não permitiremos que um primeiro-ministro não eleito faça esse assalto ao poder", disse Laura Parker, coordenadora nacional do Momentum, à multidão que se juntou do lado de fora dos portões do nº10 de Downing Street. "Ele quer desligar o sistema e esconder-se ... Nós sabemos onde você mora, Sr. Johnson."

O plano de Boris Johnson tem também a oposição de alguns deputados no parlamento, que planeavam introduzir legislação esta semana para prevenir uma saída desordenada da União Europeia.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro britânico avisou os deputados que travar o 'Brexit' a 31 de outubro "causará danos duradouros à confiança das pessoas na política" e alegou que a ameaça de saída sem acordo facilita as negociações com Bruxelas.

O encerramento do parlamento por Johnson está também a ser alvo de três processos judiciais separados.

Na sexta-feira, um tribunal de Edimburgo escusou-se a travar - para já - a suspensão do parlamento britânico pedida pelo primeiro-ministro e autorizada pela rainha Isabel II na última quarta-feira. O parlamento ficará suspenso durante cinco semanas, a partir de um dia ainda por determinar - mas que será obrigatoriamente entre 9 e 12 de setembro - até 14 de outubro.

Nesse período, Boris Johnson diz querer "apresentar uma nova agenda legislativa nacional ousada e ambiciosa para a renovação do país após o 'Brexit'". Mas o anúncio foi recebido com fúria pelos deputados, que prometeram usar todas as figuras legais disponíveis para bloquear a suspensão, que dizem não ser mais do que uma forma de impedir a ação dos parlamentares nas semanas anteriores à data prevista para o Brexit, a 31 de outubro.

Entretanto, também sexta-feira, o antigo primeiro-ministro John Major afirmou-se disponível para apoiar uma ação judicial contra a suspensão da atividade parlamentar. "Prometi que, se o primeiro-ministro suspendesse o parlamento para impedir que os deputados se opusessem aos planos do 'Brexit', eu pediria um controlo judicial da sua ação. Tendo em vista a iminência da suspensão, e para evitar duplicação de esforços e ocupar o tempo do Tribunal por meio da repetição, pretendo solicitar a permissão do tribunal para intervir na ação já iniciada por Gina Miller, em vez de iniciar um processo separado", anunciou.

Primeiro-ministro entre 1990 e 1997, John Major pertence ao partido Conservador de Boris Johnson, mas opõe-se à saída do Reino Unido da União Europeia e defende um novo referendo.

[em atualização]