Boris Johnson reúne governo e reafirma Brexit até 31 de outubro

"Temos uma tarefa gigantesca à nossa frente. Neste momento chave para o nosso país, estamos comprometidos, todos nós, em sair da União Europeia a 31 de outubro ou, até mesmo, mais cedo, sem ses nem mas". As palavras são do novo primeiro-ministro britânico e novo líder do Partido Conservador e foram deixadas por Boris Johnson naquela que foi a sua primeira reunião com o governo que escolheu depois de, na quarta-feira, suceder a Theresa May no N.º 10 de Downing Street, noticia a Reuters citando imagens que foram transmitidas esta quinta-feira pelas televisões britânicas. Johnson tenciona fazer um discurso esta manhã aos deputados, anunciou, no Twitter, o gabinete do líder do Parlamento.

Johnson fez uma remodelação profunda no governo conservador e alguma imprensa classificou-a de carnificina. Entre os membros do novo Executivo do Reino Unido estão ex-rivais de Johnson na corrida à liderança dos Tories, como é por exemplo o caso de Michael Gove, Sajid Javid e Dominic Raab, está o irmão do novo chefe do governo, Jo Johnson, bem como o líder do think tank European Reseach Group, Jacob-Rees Mogg, conhecido brexiteer radical que tudo fez para derrubar May. Mogg, nomeado para líder do Parlamento, uma espécie de ministro dos Assuntos Parlamentares, foi o autor da falhada moção de censura interna contra a primeira-ministra cessante em dezembro de 2018. O secretário de Estado do Brexit, Stephen Barclay, foi dos poucos membros do anterior governo que sobreviveu e transitou para a nova equipa.

Apesar de a UE27 sempre ter dito, de forma uníssona, que o acordo do Brexit negociado com o Reino Unido está fechado, Johnson insiste em falar num "novo acordo" que não contenha o "backstop anti-democrático". O backstop é o mecanismo de salvaguarda que se encontrou para garantir que, depois de o Reino Unido sair da União Europeia, não haveria o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte (parte do Reino Unido) e a República da Irlanda (país membro da UE). O novo primeiro-ministro espera fazer tudo isto em 99 dias, ou seja, o prazo que ficava a faltar na quarta-feira para o 31 de outubro (prazo limite para o Brexit acontecer dada a última extensão do Artigo 50.º concedida pela UE27).