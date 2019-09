Boris critica "proposta de lei de rendição" da oposição

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reiterou esta quarta-feira no Parlamento que o seu governo vai garantir o Brexit a 31 de outubro e que o único obstáculo a garantir isso é "proposta de lei de rendição" que os deputados querem aprovar esta quarta-feira.

Na sua primeira sessão semanal de perguntas e respostas no Parlamento, Boris Johnson repetiu que está a fazer "avanços" na negociação com a União Europeia. Isto depois de o líder da oposição, Jeremy Corbyn, o ter acusado de querer que o "relógio" avance para garantir um Brexit sem acordo, não tendo qualquer estratégia de negociação.

"Que propostas é que apresentou à União Europeia?", questionou Corbyn, dizendo que se o primeiro-ministro acredita que fez avanços que diga quais foram. Boris Johnson diz que não negoceia em público. E acrescenta: "Este governo vai conseguir um acordo. Vamos conseguir um acordo que esta Câmara pode aprovar."

Johnson acusou Corbyn de estar a minar as negociações com a União Europeia, com o líder do Labour a responder que não consegue ver como o pode estar a fazer se não estão a decorrer quaisquer negociações. Lembrando que Boris Johnson é primeiro-ministro há seis semanas, Corbyn diz que ele não fez "nada" para mudar o acordo alcançado pela antecessora, Theresa May, "que por duas vezes votou contra".

Corbyn, por sua vez, acusou Johnson de gastar 100 milhões de libras em campanhas publicitárias, mas não divulga dados sobre pobreza e programas alimentares. E perguntou o que está ele a esconder. O primeiro-ministro respondeu dizendo que Corbyn gastaria mil milhões de libras por mês para ficar na União Europeia.

O líder da oposição também acusou Boris Johnson de não responder às perguntas, alegando que ele está "desesperado para evitar o escrutínio". Corbyn diz que isso acontece porque o primeiro-ministro de não ter "plano, maioria ou autoridade".

A troca acesa de palavras entre os dois líderes tem como pano de fundo os gritos dos outros deputados, com Boris Johnson a acusar Corbyn de ser um cobarde por não querer ir a eleições. O primeiro-ministro já disse que se os deputados votarem esta tarde para evitar um Brexit sem saída irá apresentar uma moção para a antecipação das eleições, mas o Labour e outros partidos da oposição já disseram que vão votar contra, não confiando que o escrutínio aconteça antes da data prevista para a saída da União Europeia.

Depois de Corbyn, o líder do Partido Nacionalista Escocês no Parlamento britânico assumiu a palavra e também não poupou o primeiro-ministro. Ian Blackford acusou Boris Johnson de se comportar "mais como um ditador do que como um democrata", pedindo-lhe que respeite a vontade da Câmara dos Deputados e afaste a hipótese de um Brexit sem acordo. Mas o primeiro-ministro responde a dizer que vai respeitar a vontade dos britânicos expressa no referendo de 2016.

Agenda para hoje

Depois da sessão de perguntas e respostas, a primeira de Boris Johnson à frente do governo britânico, o ministro das Finanças, Sajid Javid, vai anunciar uma "ambiciosa agenda interna", com os planos de gastos do governo para o próximo ano em áreas como a saúde, a educação e a polícia.

Pelas 15.00 deverá começar o debate sobre a proposta de lei para impedir um Brexit sem acordo a 31 de outubro, devendo a votação final ser por volta das 19.00. Caso a proposta seja aprovada (tem depois de passar para a Câmara dos Lordes), o governo poderá apresentar uma moção para a antecipação das eleições legislativas, a partir das 20.30.

Para passar, precisa do voto de dois terços dos deputados, sendo que o Labour e outros partidos da oposição já avisaram que não o vão apoiar, já que não confiam que o primeiro-ministro marque as eleições para antes de 31 de outubro.

Johnson arrisca assim mais duas derrotas no Parlamento, depois de na terça-feira à noite ter perdido a primeira votação. Com 328 votos a favor (incluindo de 21 deputados conservadores que vão ser expulsos do partido), 301 contra e 27 abstenções, a Câmara dos Comuns assumiu o controlo da agenda parlamentar para poder debater esta quarta-feira o projeto de lei para travar um Brexit sem acordo.