Mark Anthony Conditt, suspeito da autoria de cinco pacotes armadilhados, deixou vídeo de 25 minutos antes da explosão que acabou com a sua vida

"Eu classificaria isto como uma confissão", disse o comandante interino da polícia de Austin, Brian Manley, sobre o filme de 25 minutos que Mark Anthony Conditt, de 23 anos, realizou horas antes de ter morrido.

"Não menciona nada sobre terrorismo nem sobre ódio", revelou Manley. "Em vez disso é o clamor de um jovem muito perturbado a falar sobre desafios da sua vida pessoal que o levaram a este ponto."

A polícia suspeita que o jovem de Pflugerville, no norte de Austin, é o responsável pelas cinco explosões que mataram duas pessoas e feriram quatro pessoas através de pacotes armadilhados durante 19 dias.

Na quarta-feira, perante a aproximação da polícia, Conditt parou o carro em que seguia e deflagrou um explosivo que terminou com a sua vida. Horas depois, na casa que partilhava com outras duas pessoas, a polícia descobriu mais explosivos artesanais.

As autoridades crêem que Conditt produziu todas as bombas detonadas e que, provavelmente, terá agido sozinho. No entanto, ainda estão a investigar sobre se terá recebido ajuda de alguém.