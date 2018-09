Bombeiros combatem incêndio em hotel de cinco estrelas em Londres

Um hotel de cinco estrelas em Knightsbridge, no centro de​​​​​ Londres, está a arder. Os bombeiros de capital inglesa divulgaram no Twitter que estão no local mais de 120 bombeiros. As chamas terão começado no último andar do hotel Mandarin Oriental, que tem 198 quartos.

A emergência médica britânica emitiu um comunicado, publicado no Twitter, em que explica que não foram assistidos feridos, mas que se vão manter no local por precaução.

O serviço dos bombeiros de Londres avisam que chamas ainda não estão controladas e que devem ficar no local toda a tarde.

Os bombeiros avisam que a rua está cortada nos dois sentidos, para que possam responder a esta emergência.

Os bombeiros mostram ainda que as chamas vêm dos pisos superiores do hotel.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas. Entretanto, pessoas no local começaram a partilhar nas redes sociais imagens do fogo.

Um porta-voz do hotel referiu, citado pela BBC, que a "situação ainda está a acontecer" e que não têm mais pormenores. "Mas iremos fazer uma atualização em breve."

O hotel de luxo ocupa um edifício histórico desde 1902, altura em, que abriu portas sob o nome de Hyde Park Hotel. Em 1996 foi foi comprado pelo grupo Mandarin Oriental, reabrindo em 2000, depois de obras de reestruturação. O edifício foi construído para ser um Gentleman´s Club, em 1889.

Uma noite neste hotel custa mais de 680 euros. Foi aqui que a rainha ofereceu uma recepção para a realeza estrangeira na noite anterior ao casamento do seu neto William com a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, em 2011.

O hotel de 115 anos foi alvo de um restauro - o mais caro de sempre - que terminou na semana passada.

Em atualização