Bomba em restaurante faz pelo menos 15 feridos em Toronto

Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, três das quais com gravidade, depois de dois desconhecidos terem deflagrado uma bomba dentro de um restaurante indiano nas imediações de Toronto, no Canadá, informaram esta sexta-feira as autoridades.

O restaurante no qual explodiu a bomba na noite de quinta-feira está situado na cidade de Mississauga, na região de Peel, Ontário.

A polícia regional de Peel informou que os sujeitos entraram no restaurante pelas 22:30 de quinta-feira (03:30 em Lisboa) e "detonaram um artefacto explosivo improvisado", antes de se fugirem.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Uma imagem das câmaras de segurança distribuída pela polícia, através da rede Twitter, mostrava os dois sujeitos encapuzados e com o corpo totalmente tapado a entrarem no restaurante.

Os 15 feridos foram transportados para hospitais, de acordo com o Serviço Paramédico Regional de Peel.

Três feridos graves foram transportados para centros de traumatologia, indicaram as autoridades.