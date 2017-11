Pub

O voo foi retomado após inspeções de segurança a todos os passageiros e na aeronave

Um voo da Turkish Airlines de Nairobi, no Quénia, para Istambul (Turquia) aterrou de emergência após ter sido detetada uma rede wi-fi chamada "bomba a bordo", o que alarmou os passageiros, informou a companhia nesta quinta-feira.

Em comunicado, a Turkish Airlines disse que o voo aterrou no aeroporto de Cartum, no Sudão, mas o voo foi retomado após as inspeções de segurança a todos os passageiros e na aeronave

"Os especialistas disseram que a rede de wi-fi em questão foi criada a bordo. Nenhuma irregularidade foi observada após a realização dos procedimentos de segurança e os passageiros foram trazidos de volta no mesmo avião uma vez que o embarque foi reiniciado", disse a Turkish Airlines.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Qualquer pessoa pode criar uma rede wi-fi pessoal em dispositivos tais como telemóveis e chamá-la o que quiser. A companhia aérea disse que todos os 100 passageiros regressaram, mas não disse se as autoridades identificaram o passageiro que criou a rede wi-fi.