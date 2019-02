Bolsonaro reúne-se com Trump na Casa Branca em meados de março

Segunda-feira ia ser um dia complicado para a família Cabrita - havia audiência de regulação do poder paternal. Nesse dia, Pedro matou a sogra, no dia seguinte a filha. E cumpriu-se a profecia de Sandra Cabrita, filha e mãe das vítimas, ex-mulher do agressor, e que já tinha feito queixa à polícia - desvalorizada pelo MP.