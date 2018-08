Bolsonaro retirará embaixada da Palestina do Brasil se for eleito

Jair Bolsonaro retirará do Brasil a embaixada da Palestina se for eleito presidente do Brasil em Outubro. Para o candidato do PSL "a Palestina, não sendo um país, não teria embaixada aqui, não dá para fazer improvisos, senão, qualquer dia, a FARC teria também uma representação aqui", prosseguiu referindo-se à organização paramilitar que atuou na Colômbia.

"Aquela embaixada ali ao lado do [Palácio do] Planalto não é área para isso, a Dilma [Rousseff] negociou com a Palestina e não com o povo de lá, você não negoceia com terrorista".

O Brasil reconheceu em 2010 a Palestina como estado independente.

Ainda sobre política internacional, Bolsonaro reafirmou que os Estados Unidos, que este ano transferiram a embaixada de Tel-Aviv para Jerusalém e deixaram de ser considerados interlocutores no processo de paz na região pela Autoridade Palestiniana, serão privilegiados pelo Brasil na política externa, ao lado da União Europeia e de Israel.

São Paulo