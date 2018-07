Jair Bolsonaro responsabilizou os negros pelo tráfico de escravos de África para o Brasil entre os séculos XVI e XIX e amenizou o papel do colonizador, no caso, Portugal. "O português nem pisava África, eram os negros que entregavam os escravos", afirmou o candidato que, excluído o detido Lula da Silva, lidera as sondagens para a eleição presidencial de 7 de outubro.

Em entrevista perante um painel no programa Roda Vida , um clássico da TV Cultura, Bolsonaro deu essa resposta para se declarar contra a política de quotas para negros nas universidades. "Essa política só visa dividir o Brasil entre brancos e negros."

Veja aqui vídeo do programa:

O candidato do PSL, tido como ideologicamente próximo da extrema-direita, negou ter qualquer dívida para com os negros diante da escravatura. "Dívida histórica? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida", afirmou o capitão do Exército na reserva.

"Somos misturados no Brasil, o negro não é melhor do que eu e eu não sou melhor do que o negro, na Academia Militar vários negros formaram-se comigo, alguns abaixo de mim e outros acima de mim, para quê quotas?", adiantou no mesmo programa.

Como a mudança na política de quotas na educação e em concursos públicos depende do Parlamento, Bolsonaro não disse que acabaria com a medida. "Não, mas vou propor, quem sabe, a redução da percentagem."