Bolsonaro: "Não posso arrepender-me de ter feito xixi na cama até aos 5 anos"

"Eu não posso arrepender-me de ter feito xixi na cama quando era criança, até aos 5 anos de idade, saiu, pô", disse Jair Bolsonaro, em pequeno-almoço com jornalistas em Brasília esta manhã. O presidente do Brasil procurava responder, com ironia, aos ataques que recebe por ter usado declarações controversas ao longo da carreira de deputado.

Segundo Bolsonaro, às vezes ele se depara com vídeos contendo algumas dessas declarações e se pergunta: "Ah, mas eu disse isso aí?". O hoje chefe de estado diz que se arrepende de algumas frases, como aquela em que afirmava pretender fechar o Congresso Nacional, nos anos 90, ou outras, mais recentes, contra a comunidade LGBTI.

Bolsonaro foi questionado a respeito de seu comportamento nas redes sociais e sobre quem está autorizado a fazer publicações nas suas contas pessoais. Em causa, por exemplo, outro assunto em que a urina foi usada, quando, no Carnaval, se serviu de um vídeo de ato sexual na rua para criticar a festa, e depois, perguntou o que era "golden shower".

"Caiu lá na rede social, a responsabilidade é minha. Quem tem a senha tem a minha confiança", disse o presidente, sem citar quem tem as senhas. Especula-se que o seu segundo filho, Carlos Bolsonaro, a quem se refere como 02, coordenada a comunicação nas redes do presidente.

Durante a conversa com repórteres, Bolsonaro anunciou ainda que não haverá horário de verão este ano - a alteração ocorreria em novembro - e deixou no ar a indicação de que pode demitir o ministro da educação, Ricardo Vélez, na segunda-feira. Com apenas três meses em funções, a pasta acumula confusões, polémicas e demissões.

