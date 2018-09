"Preparava-me para um momento como este, porque você corre riscos, mas depois duvida. Será que o ser humano é assim tão mau? Nunca fiz mal a ninguém". As palavras são de Jair Bolsonaro, ditas numa cama de um hospital em Juíz de Fora, no Estado de Minas Gerais, depois de ter sido operado. O candidato às eleições presidenciais do Brasil foi esfaqueado na quinta-feira durante uma ação de campanha.

"Parecia uma pancada na boca do estômago", semelhante à de uma "bolada no futebol", descreveu. "A dor era insuportável", recordou no vídeo, partilhado na internet e filmado pelo senador Magno Malta. "Em nome de Deus, o meu muito obrigado aos médicos, enfermeiros", disse ainda o candidato que agradeceu à mulher e aos filhos. "Obrigado Brasil, estamos juntos".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Flavio Bolsonaro, filho do candidato presidencial, não tem dúvidas que depois do ataque o pai vai ser o novo inquilino no Palácio do Planalto. "Está mais forte do que nunca e pronto para ser eleito Presidente do Brasil na primeira volta", escreveu na rede social Twitter, onde agradeceu o apoio que a família recebeu. "Deus acaba de nos dar mais um sinal de que o bem vencerá o mal! Obrigado a todos que nos deram força neste momento muito difícil! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos!"

As primeiras declarações de Jair Bolsonaro, ainda na cama do hospital, foram gravadas pelo senador Magno Malta, segundo a Folha de São Paulo , e testemunhadas pelos filhos do candidato que também estavam no quarto da unidade hospitalar, como se vê nas imagens. Mas antes do deputado do Partido Social Liberal falar, o senador faz uma oração, como é possível observar no vídeo completo, divulgado pelo jornal,

No pequeno filme, debilitado, Bolsonaro lamentou ainda o facto de não poder comparecer ao desfile desta sexta-feira, no Rio de Janeiro, 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil.

"Foi por um milagre que ele está vivo"

Outro dos filhos do candidato presidencial, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, gravou também um vídeo para dar conta do estado de saúde do pai. Disse que a faca, usada no ataque, "entrou 12 centímetros" no corpo. "Foi por um milagre que ele está vivo. Se ele demorasse mais cinco minutos para chegar ao hospital, ele teria morrido", afirmou.

Em atualização.